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15 Октября , 18:51

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города Баймака

В отношении бывшего главы администрации башкирского города возбуждено уголовное дело. Речь идет о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

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В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города БаймакаВ Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города Баймака
В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города Баймака

Следователи рассказали, что в апреле градоначальник заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивный договор на поставку баннеров. Но баннеры его не волновали, о чем он уведомил контрагента, поэтому товар поставлен не был.

После подписания всех документов на счет предпринимателя была зачислена полная стоимость договора, большая часть которой была передана главе, который распорядился ею по своему усмотрению, уточнили в Следкоме.  

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета республики.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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