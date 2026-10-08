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8 Октября , 06:44

Житель Салавата отправится на нары за попытку убить собутыльника

Словесная ссора, спровоцированная женщиной, закончилась поножовщиной мужчин.

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Вадим АНДРЕЕВВадим АНДРЕЕВ
Фото:Вадим АНДРЕЕВ

Шесть лет колонии строгого режима получил 23-летний житель Салавата, признанный виновным в покушении на убийство.

Преступление произошло в 2025 году. Молодой человек выпивал в компании женщины и двух приятелей. С одним из гостей женщина начала ссору. Другой собутыльник влез в их конфликт, попросив успокоиться.

«После этого подсудимый нанес удары ножом потерпевшему в область левого локтевого сустава и шеи слева», — сообщает прокуратура Башкирии.

К счастью, раненого выпивоху удалось спасти медикам.

На суде преступника также обязали выплатить жертве 500 тысяч рублей моральной компенсации.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:салават
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