Житель Салавата отправится на нары за попытку убить собутыльника

Шесть лет колонии строгого режима получил 23-летний житель Салавата, признанный виновным в покушении на убийство.
Преступление произошло в 2025 году. Молодой человек выпивал в компании женщины и двух приятелей. С одним из гостей женщина начала ссору. Другой собутыльник влез в их конфликт, попросив успокоиться.
«После этого подсудимый нанес удары ножом потерпевшему в область левого локтевого сустава и шеи слева», — сообщает прокуратура Башкирии.
К счастью, раненого выпивоху удалось спасти медикам.
На суде преступника также обязали выплатить жертве 500 тысяч рублей моральной компенсации.