В Салавате убийцу буду судить за преступление 14-летней давности

Обвинение в убийстве предъявили 33-летнему жителю Белорецка, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

В 2011 году молодой горожанин убил в Салавате 59-летнего собутыльника, с которым поссорился у него дома во время попойки. Хозяина гость избил, а затем дважды ударил его ножом в спину.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Но после повторного изучения дела следователи-криминалисты смогли установить нового свидетеля, который указал на причастность белоречанина к убийству.

Убийца сознался в содеянном. В ближайшее время его ждет суд.