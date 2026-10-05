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Право
5 Октября , 08:22

В Салавате убийцу буду судить за преступление 14-летней давности

Преступник скрывался от правосудия с 2011 года.

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Вадим АНДРЕЕВВадим АНДРЕЕВ
Фото:Вадим АНДРЕЕВ

Обвинение в убийстве предъявили 33-летнему жителю Белорецка, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

В 2011 году молодой горожанин убил в Салавате 59-летнего собутыльника, с которым поссорился у него дома во время попойки. Хозяина гость избил, а затем дважды ударил его ножом в спину.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Но после повторного изучения дела следователи-криминалисты смогли установить нового свидетеля, который указал на причастность белоречанина к убийству.

Убийца сознался в содеянном. В ближайшее время его ждет суд.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:убийствосалават
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