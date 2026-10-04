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Право
4 Октября , 14:55

В Бирске экс-чиновник хотел уволиться сам, но его выгнали по утрате доверия

Бывший начальник отдела образования оказался замешан в коррупционном деле с детскими обедами.

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Альберт ЗАГИРОВАльберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

В 2025 году начальник управление образования Бирского района заключил договор с ООО «Общепит» на поставку питания в детские лагеря. Документ подразумевал организацию обедов в каждый день недели, включая выходные, хотя воспитанники посещали лагеря при школах только в будни. В результате мошеннической схемы бюджет потерял более миллиона рублей.

Начальника управления уволили с должности по собственному желанию. Прокуратура обжаловала увольнение с такой формулировкой в судебном порядке. После этого с ним прекратили трудовые отношения в связи с утратой доверия.

Сейчас бывший руководитель проходит фигурантом дела о мошенничестве. Предпринимателю, участвующему в преступной схеме, дали три года условно и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Видео:пресс-служба Следственного комитета РБ
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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:бирский районмошенничество
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