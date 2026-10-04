В Бирске экс-чиновник хотел уволиться сам, но его выгнали по утрате доверия

В 2025 году начальник управление образования Бирского района заключил договор с ООО «Общепит» на поставку питания в детские лагеря. Документ подразумевал организацию обедов в каждый день недели, включая выходные, хотя воспитанники посещали лагеря при школах только в будни. В результате мошеннической схемы бюджет потерял более миллиона рублей.

Начальника управления уволили с должности по собственному желанию. Прокуратура обжаловала увольнение с такой формулировкой в судебном порядке. После этого с ним прекратили трудовые отношения в связи с утратой доверия.

Сейчас бывший руководитель проходит фигурантом дела о мошенничестве. Предпринимателю, участвующему в преступной схеме, дали три года условно и оштрафовали на 200 тысяч рублей.