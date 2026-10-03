В Уфе руководители коммерческой организации отправлены на нары на семь лет

В суде установлено, что с марта 2014 года по ноябрь 2018 года подсудимые совершили хищение денежных средств на сумму более 600 миллионов рублей, причинив 23 юридическим лицам и индивидуальному предпринимателю материальный ущерб.

В указанный период компания заключала договоры субподряда и иные контракты, в том числе на выполнение строительно-монтажных работ на площадках крупной нефтяной компании.

Денежные средства от заказчика, предназначенные для расчета с субподрядными организациями, поступили на счет компании в полном объеме. Однако расчет с организациями за выполненные работы руководителями компании «Нефтехимпромсервис» не производился, а денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, мужчины совершили сделки по отчуждению имущества возглавляемой компании, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате налогов.

Подсудимые свою вину не признали, в обеспечительных целях на их имущество наложен арест. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев и 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами 550 тысяч рублей каждому.

Мужчины взяты под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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