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Право
3 Октября , 12:31

В Уфе руководители коммерческой организации отправлены на нары на семь лет

Учредитель ООО «Компания «Нефтехимпромсервис», генеральный директор и его заместитель признаны виновными по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и «преднамеренное банкротство».

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В Уфе руководители коммерческой организации отправлены на нары на семь летВ Уфе руководители коммерческой организации отправлены на нары на семь лет
В Уфе руководители коммерческой организации отправлены на нары на семь лет

В суде установлено, что с марта 2014 года по ноябрь 2018 года подсудимые совершили хищение денежных средств на сумму более 600 миллионов рублей, причинив 23 юридическим лицам и индивидуальному предпринимателю материальный ущерб.

В указанный период компания заключала договоры субподряда и иные контракты, в том числе на выполнение строительно-монтажных работ на площадках крупной нефтяной компании.

Денежные средства от заказчика, предназначенные для расчета с субподрядными организациями, поступили на счет компании в полном объеме. Однако расчет с организациями за выполненные работы руководителями компании «Нефтехимпромсервис» не производился, а денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, мужчины совершили сделки по отчуждению имущества возглавляемой компании, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате налогов.

Подсудимые свою вину не признали, в обеспечительных целях на их имущество наложен арест. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев и 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами 550 тысяч рублей каждому.

Мужчины взяты под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото автора.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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