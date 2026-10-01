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Право
1 Октября , 13:15

В Башкирии газовик за торговлю персональными данными клиентов получил срок

Сотрудник газораспределительной компании республики Азамат Набиуллин, 1984 г.р., за незаконные хранение и передачу компьютерной информации осужден на шесть лет условно, сообщает УФСБ России по РБ.

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Фото и видео: УФСБ России по РБ.Фото и видео: УФСБ России по РБ.
Фото и видео: УФСБ России по РБ.

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что в 2025 году Набиуллин, будучи сотрудником одной из газораспределительных компаний республики (входит в группу компаний ПАО «Газпром»), используя служебное положение, собирал персональные данные физлиц – потребителей газа в республике. И передавал третьим лицам за вознаграждение.

Во время обыска по месту жительства у злоумышленника были изъяты компьютерная техника, а также флэш-накопители, содержащие базы данных с персональными данными и адресами проживания частных лиц.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям – за разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ), за незаконные сбор, хранение и передачу компьютерной информации, содержащей персональные данные (ч. 3 ст. 272.1 УК РФ), а также за неправомерное воздействие на критическую инфраструктуру РФ (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ).

Чекмагушевский межрайонный суд приговорил Набиуллина к шести годам условно с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, сроком на два года.

Приговор вступил в законную силу.

В Башкирии газовик за торговлю персональными данными клиентов получил срок
В Башкирии газовик за торговлю персональными данными клиентов получил срок
В Башкирии газовик за торговлю персональными данными клиентов получил срок
Оперативная съемка.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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