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30 Сентября , 05:53

Жителя Уфы, поджегшего своих гостей на даче, будут судить

Из-за поджигатели погибла женщина, а её супруг получил тяжелые ожоги.

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пресс-служба Следственного комитета РФпресс-служба Следственного комитета РФ
Фото:пресс-служба Следственного комитета РФ

В покушении на убийство с особой жестокостью общеопасным способом обвиняют 49-летнего жителя Уфы, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

В январе этого года горожанин на своем садовом участке в Уфимском районе попытался убить гостившую у него семейную пару. Пьяный мужчина облил супругов бензином, а потом выбежал из дома, подперев дверь.

От раскаленной печи бензин воспламенился. Гости все же сумели выбраться из здания. Но от полученных ожогов женщина скончалась в больнице. Мужчина получил вред здоровью средней тяжести.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:уфимский районубийство
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