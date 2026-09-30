Жителя Уфы, поджегшего своих гостей на даче, будут судить

В покушении на убийство с особой жестокостью общеопасным способом обвиняют 49-летнего жителя Уфы, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

В январе этого года горожанин на своем садовом участке в Уфимском районе попытался убить гостившую у него семейную пару. Пьяный мужчина облил супругов бензином, а потом выбежал из дома, подперев дверь.

От раскаленной печи бензин воспламенился. Гости все же сумели выбраться из здания. Но от полученных ожогов женщина скончалась в больнице. Мужчина получил вред здоровью средней тяжести.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.