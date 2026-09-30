+19 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Право
30 Сентября , 11:15

В Башкирии лесничий поплатился за взятку

В Бурзянском районе участковый лесничий заключен под стражу за взяточничество, сообщают Следком и УФСБ республики.

Добавить в предпочтительные источники Google
Фото и видео: УФСБ России по РБ.Фото и видео: УФСБ России по РБ.
Фото и видео: УФСБ России по РБ.

Оперативники установили, что в сентябре 2022 года сотрудник Бурзянского лесничества выявил нарушения, которые допустил некий предприниматель при заготовке леса. Он пренебрег очисткой мест вырубки. Это обязательный этап лесозаготовки, чтобы снизить риск лесных пожаров, подготовить почву для роста новых деревьев и защитить их от вредителей.

Лесничий пообещал, что закроет глаза на допущенные нарушения и не станет привлекать предпринимателя к административной ответственности. За вознаграждение. Нарушитель согласился и перевел требуемую сумму частями на банковский счет стража леса.

После чего обратился в федеральную службу безопасности и заявил о даче взятки. По закону такой заявитель-доброволец освобождается от уголовной ответственности. В итоге, материалы были переданы в региональный Следком, который в отношении лесничего возбудил уголовное дело.

В настоящее время следствие проверяет причастность фигуранта к аналогичным преступным фактам.

В Башкирии лесничий поплатился за взятку
В Башкирии лесничий поплатился за взятку
В Башкирии лесничий поплатился за взятку
Оперативная съемка.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru