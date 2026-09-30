В Башкирии лесничий поплатился за взятку

Оперативники установили, что в сентябре 2022 года сотрудник Бурзянского лесничества выявил нарушения, которые допустил некий предприниматель при заготовке леса. Он пренебрег очисткой мест вырубки. Это обязательный этап лесозаготовки, чтобы снизить риск лесных пожаров, подготовить почву для роста новых деревьев и защитить их от вредителей.

Лесничий пообещал, что закроет глаза на допущенные нарушения и не станет привлекать предпринимателя к административной ответственности. За вознаграждение. Нарушитель согласился и перевел требуемую сумму частями на банковский счет стража леса.

После чего обратился в федеральную службу безопасности и заявил о даче взятки. По закону такой заявитель-доброволец освобождается от уголовной ответственности. В итоге, материалы были переданы в региональный Следком, который в отношении лесничего возбудил уголовное дело.

В настоящее время следствие проверяет причастность фигуранта к аналогичным преступным фактам.