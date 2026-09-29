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29 Сентября , 10:16

В Уфе инженер водоканала получил восемь лет за взятки

Следователи Башкирии доказали семь эпизодов взяточничества.

Вадим АНДРЕЕВВадим АНДРЕЕВ
Фото:Вадим АНДРЕЕВ

Восемь лет колонии строгого режима дали ведущему инженеру ГУП РБ «Уфаводоканал», признанному виновным во взяточничестве.

Как выяснили в Следкоме республики, инженер систематически получал от 15 до 100 тысяч рублей от застройщиков за согласование и формальное подписание документов.

В 2024 году мужчина вместе с начальником управления предприятия потребовали от одного из застройщиков 730 тысяч рублей за содействие в подключении строящихся жилых домов к сетям и беспрепятственную приемку работ. Получить сообщники успели только 630 тысяч.

По приговору суда сумму полученных взяток конфисковали. Соучастника взяточника — экс-начальника управления, будут судить отдельно.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:взятка
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