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Право
29 Сентября , 09:41

В Башкирии механика горнодобывающего предприятия будут судить за гибель рабочего

Следственный комитет завершил расследование дела. Его направили для рассмотрения в суд.

Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

ЧП произошло в июне этого года в Хайбуллинском районе. Машинист погрузочно-доставочной машины во время работ выпал из кабины, попав под колеса своей же техники. От полученных травм машинист скончался.

Как выяснили следователи, в машине не было ремня безопасности, а датчик блокировки двери был отключен. Ответственным за выпуск техники был механик предприятия.

Мужчине предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть. В ближайшее время его ждет суд.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:хайбуллинский район
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