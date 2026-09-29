В Башкирии механика горнодобывающего предприятия будут судить за гибель рабочего

ЧП произошло в июне этого года в Хайбуллинском районе. Машинист погрузочно-доставочной машины во время работ выпал из кабины, попав под колеса своей же техники. От полученных травм машинист скончался.

Как выяснили следователи, в машине не было ремня безопасности, а датчик блокировки двери был отключен. Ответственным за выпуск техники был механик предприятия.

Мужчине предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть. В ближайшее время его ждет суд.