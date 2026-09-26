В пользу участника СВО из Башкирии с дроппера взыскали похищенные деньги

В октябре прошлого года супруга участника спецоперации, введенная в заблуждение злоумышленниками, перевела на счет дроппера начисленные мужу 200 тысяч рублей.

Суд обязал тольяттинца вернуть пострадавшей стороне всю сумму.

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