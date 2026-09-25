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25 Сентября , 10:56

В Башкирии пьяный подросток-водитель сбежал после аварии

Нарушителя задержали сотрудники госавтоинспекции Иглинского района.

пресс-служба ГИБДД РБпресс-служба ГИБДД РБ
Фото:пресс-служба ГИБДД РБ

ДТП юный водитель устроил в селе Иглино, сообщил начальник регоиональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

«16-летний подросток, управляя автомобилем „Рено Логан“, совершил дорожно-транспортное происшествие со стоящим автомобилем „Тойота Ланд Крузер 200“ и скрылся с места аварии», — сообщил главный госавтоинспектор республики в своем МАХ-канале.

Местные сотрудники ГАИ задержали автолюбителя. На парня составили протоколы за пьяное вождение, управление автомобилем без прав и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Машину нарушителя поместили на спецстоянку. Материалы по подростку переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Видео:пресс-служба ГИБДД РБ
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:иглинский район
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