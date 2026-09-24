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Право
24 Сентября , 06:25

Роспотребнадзор в Башкирии помог отсудить деньги за испорченную технику

Управление Роспотребнадзора по республике защитило в суде права потребителя и помогло ему отсудить 592 тысячи рублей за технику, испорченную при некачественном оказании фумигационных услуг.

Роспотребнадзор в Башкирии помог отсудить деньги за испорченную техникуРоспотребнадзор в Башкирии помог отсудить деньги за испорченную технику
Роспотребнадзор в Башкирии помог отсудить деньги за испорченную технику

В августе 2025 года житель Уфы заключил с индивидуальным предпринимателем Касымовым Р.Д. договор на проведение фумигационных работ и работ по дегазации стоимостью 45 тысяч рублей. После проведения обработки помещения обнаружилась массовая неисправность бытовой техники и элементов системы электроснабжения — окисление контактов, следы химических реакций, нагар.

Факт повреждения имущества и причинно-следственная связь с проведенными работами подтвердилась актами осмотра и экспертного исследования. Потребитель неоднократно обращался к исполнителю с заявлением о возврате денег. Не добившись толку, он подал заявление в суд.

Специалисты Роспотребнадзора изучили документы и поддержали истца. В результате суд вынес решение взыскать с потребителя в пользу потребителя 592 287 рублей. Стоимость устранения повреждений и замены объектов повреждений составила 253 358 рублей; стоимость оплаченных работ — 45 000 рублей; неустойка — 45 000 рублей; компенсация морального вреда — 5 000 рублей; штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований  — 178 929 рублей; расходы на оплату экспертных услуг, юридических услуг, стоимости диагностики объектов повреждения — 65 500 руб.

 Если вы столкнулись с подобной ситуацией, можно обратиться за консультацией по телефону горячей линии: 8-800-77-50-170.

Справка

Фумигационные услуги — это профессиональная обработка помещений ядовитыми газами (фумигантами), чтобы уничтожить вредителей — насекомых, грызунов, грибки, бактерии.

Фото: Роспотребнадзор по РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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