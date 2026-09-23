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Право
23 Сентября , 13:35

В Уфе два юрисконсульта вымогали крупные взятки у нарушителей ПДД

За взятки в особо крупном размере Советский райсуд Уфы приговорил двух юрисконсультов к десяти и одиннадцати годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

В Уфе два юрисконсульта вымогали крупные взятки у нарушителей ПДДВ Уфе два юрисконсульта вымогали крупные взятки у нарушителей ПДД
В Уфе два юрисконсульта вымогали крупные взятки у нарушителей ПДД

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что две дамы, 1976 и 1988 годов рождения, работая юрисконсультами, в сговоре с мировым судьей Октябрьского района Уфы, организовали схему получения взяток у своих подзащитных – нарушителей правил дорожного движения. Будучи привлеченными к ответственности за административные правонарушения, те платили от 50 до 60 тысяч рублей, чтобы их не лишали водительских прав.

Сотрудники УФСБ установили причастность одной из правозащитниц к 17-ти эпизодам получения взяток, а другой – к 19-ти эпизодам.

Оба юрисконсульта признаны виновными в получении взяток при наличии особо тяжелых отягчающих обстоятельств (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Одна обвиняемая получила 10 лет и 6 месяцев, вторая – 11 лет. Обе будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима. Кроме того, им назначены штрафы в размере двух и двух с половиной миллионов рублей соответственно.

Приговор в законную силу не вступил. Материалы в отношении мирового судьи выделены в отдельное производство.

Фото: скриншот видео УФСБ России по РБ.

В Уфе два юрисконсульта вымогали крупные взятки у нарушителей ПДД
В Уфе два юрисконсульта вымогали крупные взятки у нарушителей ПДД
В Уфе два юрисконсульта вымогали крупные взятки у нарушителей ПДД
В Уфе два юрисконсульта вымогали крупные взятки у нарушителей ПДД
В Уфе два юрисконсульта вымогали крупные взятки у нарушителей ПДД
В Уфе два юрисконсульта вымогали крупные взятки у нарушителей ПДД
В Уфе два юрисконсульта вымогали крупные взятки у нарушителей ПДД
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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