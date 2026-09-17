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Право
17 Сентября , 11:35

В Уфе нелегальный торговец табаком «заработал» срок, штраф и конфискацию

Калининский райсуд столицы вынес приговор 37-летнему уфимцу, за незаконный оборот табачной продукцией, сообщает судебный орган на официальной странице ВКонтакте.

В Уфе нелегальный торговец табаком «заработал» срок, штраф и конфискациюВ Уфе нелегальный торговец табаком «заработал» срок, штраф и конфискацию
В Уфе нелегальный торговец табаком «заработал» срок, штраф и конфискацию

Следствие установило, что злоумышленник с сентября 2021 года по февраль 2024 года через популярный мессенджер покупал немаркированный товар, хранил его в арендуемых нежилых помещениях, и затем сбывал на территории республики.

Преступную деятельность торговца-нелегала пресекли оперативники федеральной службы безопасности региона. Общая стоимость изъятого и реализованного товара составила более 36 миллионов рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за приобретение, хранение и сбыт немаркированной табачной продукции в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

Обвиняемый свою вину признал полностью. Суд приговорил его к трем годам условно, с испытательным сроком на тот же период, и к штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Кроме того, в собственность государства у него конфискована стоимость автомобиля «Пежо Партнер», использованного при совершении преступления (свыше 630 тысяч рублей), а также наличные (миллион рублей), изъятые в ходе обыска.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Фото: ВК Калининский райсуд Уфы.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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