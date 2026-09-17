Глава Башкирии попросил парламент перенести вопрос отставки председателя ВС

По данным агентства, сегодня, 18 сентября, состоялось экстренное внеочередное 35-е заседание заксобрания. По предложению депутата Виктора Гурьева на повестку был вынесен вопрос обращения парламента по поводу отставки председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина.

«Депутатское сообщество обеспокоено кризисом, сложившимся в судейском сообществе республики. Наш комитет разработал проект постановления об обращении Госсобрания Башкортостана по вопросам соблюдения требований законодательства РФ и Кодекса судейской этики руководством Верховного суда РБ и его судьями», — сообщил депутат.

В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что разделяет обеспокоенность парламента относительно ситуации, сложившейся в судейском сообществе региона. По его словам, вызывает вопросы формирование судейского корпуса нынешним руководителем ВС, который с момента своего назначения уволил 40 судей Верховного суда. Они были заменены в том числе стражами правосудия из других регионов. Хотя в составе судейского сообщества республики работают 800 судей и есть возможность формировать его из местных соискателей.

«Председатель горсовета Уфы Марат Васимов на основании данных Контрольно-счетной палаты РБ об использовании судьями автомобилей гаража уфимской мэрии передал материалы в следственные органы. На данный момент прокуратура проводит проверочные мероприятия, идет доследственная проверка. Нарушен не только закон, но и этика, нравственные принципы деятельности некоторых представителей судебной системы Республики Башкортостан.

На меня президент России, Конституция и народ республики возложили задачу обеспечивать безопасность, законность и правопорядок в регионе. Чем я буду продолжать заниматься. Однако, уважая позицию депутатов, прошу перенести данный вопрос и внимательно все изучить», — сказал Радий Хабиров.

Парламентарии согласились с мнением главы Башкирии и отложили рассмотрение вопроса о Верховном суде РБ, пишет Башинформ.

Фото: Иван ВАВИЛОВ.