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17 Сентября , 06:50

Глава Башкирии попросил парламент перенести вопрос отставки председателя ВС

По просьбе руководителя региона Радия Хабирова депутаты Госсобрания – Курултая РБ отложили вопрос парламентского обращения в соответствующие инстанции относительно отставки председателя Верховного суда РБ, сообщает агентство Башинформ.

Глава Башкирии попросил парламент перенести вопрос отставки председателя ВСГлава Башкирии попросил парламент перенести вопрос отставки председателя ВС
Глава Башкирии попросил парламент перенести вопрос отставки председателя ВС

По данным агентства, сегодня, 18 сентября, состоялось экстренное внеочередное 35-е заседание заксобрания. По предложению депутата Виктора Гурьева на повестку был вынесен вопрос обращения парламента по поводу отставки председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина.

«Депутатское сообщество обеспокоено кризисом, сложившимся в судейском сообществе республики. Наш комитет разработал проект постановления об обращении Госсобрания Башкортостана по вопросам соблюдения требований законодательства РФ и Кодекса судейской этики руководством Верховного суда РБ и его судьями», — сообщил депутат.

В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что разделяет обеспокоенность парламента относительно ситуации, сложившейся в судейском сообществе региона. По его словам, вызывает вопросы формирование судейского корпуса нынешним руководителем ВС, который с момента своего назначения уволил 40 судей Верховного суда. Они были заменены в том числе стражами правосудия из других регионов. Хотя в составе судейского сообщества республики работают 800 судей и есть возможность формировать его из местных соискателей.

«Председатель горсовета Уфы Марат Васимов на основании данных Контрольно-счетной палаты РБ об использовании судьями автомобилей гаража уфимской мэрии передал материалы в следственные органы. На данный момент прокуратура проводит проверочные мероприятия, идет доследственная проверка. Нарушен не только закон, но и этика, нравственные принципы деятельности некоторых представителей судебной системы Республики Башкортостан.

На меня президент России, Конституция и народ республики возложили задачу обеспечивать безопасность, законность и правопорядок в регионе. Чем я буду продолжать заниматься. Однако, уважая позицию депутатов, прошу перенести данный вопрос и внимательно все изучить», — сказал Радий Хабиров.

Парламентарии согласились с мнением главы Башкирии и отложили рассмотрение вопроса о Верховном суде РБ, пишет Башинформ.

Фото: Иван ВАВИЛОВ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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