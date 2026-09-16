В Башкирии осудили банду, похищавшую товары в ПВЗ

В мошенничестве, разбое, вымогательстве, хулиганстве и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность признали виновными шестерых жителей Белорецка в возрасте от 17 до 24 лет.

Как сообщает республиканский Следком, в 2025 году один из участников преступной группы, работающий в пункте выдачи интернет-заказов, использую схему ложных возвратов, передал своим сообщникам товары на 140 тысяч рублей.

Также подельники оказались причастны к вымогательству у несовершеннолетнего миллиона рублей, похищению автомобиля под угрозой расправы и разбойному нападению на местного жителя, у которого отобрали имущество на 150 тысяч рублей.

На суде трех членов банды приговорили к пяти, восьми и девяти годам колонии строгого режима. Один получил трехлетний словный срок. Двух юношей 17 и 18 лет приговорили к обязательным работам.