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Право
15 Сентября , 06:10

В Башкирии сельчанин задержан за сбор дикой конопли

В Гафурийском районе задержан 29-летний житель села Красноусольский за незаконное хранение наркосредств, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Башкирии сельчанин задержан за сбор дикой коноплиВ Башкирии сельчанин задержан за сбор дикой конопли
В Башкирии сельчанин задержан за сбор дикой конопли

Эксперты установили, что в изъятых двух пластиковых контейнерах подозреваемый хранил 160 граммов марихуаны. Задержанный признался, что ходил собирать дикорастущую коноплю в поле на окраине соседней деревни. Наркотик намеревался употребить сам.

По факту незаконного хранения наркосредств в крупном размере без цели сбыта возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что статья 228 ч. 2 УК РФ – тяжкой категории и предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Фото: МВД по РБ.

В Башкирии сельчанин задержан за сбор дикой конопли
В Башкирии сельчанин задержан за сбор дикой конопли
В Башкирии сельчанин задержан за сбор дикой конопли
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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