В Башкирии сельчанин задержан за сбор дикой конопли

Эксперты установили, что в изъятых двух пластиковых контейнерах подозреваемый хранил 160 граммов марихуаны. Задержанный признался, что ходил собирать дикорастущую коноплю в поле на окраине соседней деревни. Наркотик намеревался употребить сам.

По факту незаконного хранения наркосредств в крупном размере без цели сбыта возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что статья 228 ч. 2 УК РФ – тяжкой категории и предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Фото: МВД по РБ.