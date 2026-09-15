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15 Сентября , 07:00

В Башкирии двум злоумышленникам за похищение соседа грозит приличный срок

Прокуратура Дуванского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, которые залезли в дом к недругу и похитили его.

В Башкирии двум злоумышленникам за похищение соседа грозит приличный срокВ Башкирии двум злоумышленникам за похищение соседа грозит приличный срок
В Башкирии двум злоумышленникам за похищение соседа грозит приличный срок

Установлено, что нынешней весной двое мужчин выпивали. А в процессе застолья вдруг вспомнили, что оба испытывают неприязнь к одному из односельчан. И решили выразить ему свое фе.

Подъехали на автомобиле к дому «противного» соседа, один из злоумышленников залез к нему в жилище через окно и открыл дверь подельнику. Вдвоем они схватили жертву, выволокли его на улицу, насильно затолкали в машину и вывезли в поле.

Там они принялись его избивать, но вовремя были замечены полицейским патрулем и задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – за похищение человека и за проникновение в жилище. В отношении злодеев избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время расследование завершено и материалы дела направлены в Салаватский межрайонный суд, сообщает надзорное ведомство республики.

Обвиняемым грозит срок за похищение до 12 лет, за проникновение в жилище – до трех лет лишения свободы.

Фото: Артур СМОЛОВ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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