У жителя Уфы конфисковали в доход государства «ВАЗ 21102»

Полицейские приметили машину, потому что она была без государственных регистрационных знаков. Остановили, а в ней — пьяный водитель.

Хозяин «ВАЗ 21102» отказался пройти освидетельствование на алкоголь, чем только усугубил свое положение. Тем более, выяснилось, что ранее водитель он уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов и лишил на два года права управлять авто. Транспортное средство конфисковано в доход государства, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Артур СМОЛОВ.