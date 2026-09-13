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Право
13 Сентября , 15:56

У жителя Уфы конфисковали в доход государства «ВАЗ 21102»

В Уфе по требованию прокуратуры мужчина лишился автомобиля за повторное управление в нетрезвом виде.

У жителя Уфы конфисковали в доход государства «ВАЗ 21102»У жителя Уфы конфисковали в доход государства «ВАЗ 21102»
У жителя Уфы конфисковали в доход государства «ВАЗ 21102»

Полицейские приметили машину, потому что она была без государственных регистрационных знаков. Остановили, а в ней — пьяный водитель.

Хозяин «ВАЗ 21102» отказался пройти освидетельствование на алкоголь, чем только усугубил свое положение. Тем более, выяснилось, что ранее водитель он уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов и лишил на два года права управлять авто. Транспортное средство конфисковано в доход государства, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Артур СМОЛОВ.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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