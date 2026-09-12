В Уфе водитель экскаватора, сбивший на зебре пешехода, оплатит ему лечение

Дорожный инцидент произошел в октябре прошлого года: водитель экскаватора «Хендай Р 170 W-95» сбил мужчину, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Потерпевший оказался на больничной койке, но возмещать ущерб ему никто не собирался. Поскольку водитель официально не был трудоустроен.

Тогда потерпевший обратился за помощью в прокуратуру, которая подала иск об установлении факта трудовых отношений, и о взыскании с виновника ДТП и его работодателя компенсации. Суд обязал ответчиков выплатить потерпевшему почти 140 тысяч рублей. Исполнение судебного решения на контроле надзорного ведомства.

Фото: Артура СМОЛОВА.