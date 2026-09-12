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Право
12 Сентября , 04:25

В Уфе водитель экскаватора, сбивший на зебре пешехода, оплатит ему лечение

По требованию прокуратуры суд обязал виновника ДТП и его работодателя выплатить потерпевшему около 140 тысяч рублей за моральный вред и расходы на лечение, сообщает республиканское надзорное ведомство.

В Уфе водитель экскаватора, сбивший на зебре пешехода, оплатит ему лечениеВ Уфе водитель экскаватора, сбивший на зебре пешехода, оплатит ему лечение
В Уфе водитель экскаватора, сбивший на зебре пешехода, оплатит ему лечение

Дорожный инцидент произошел в октябре прошлого года: водитель экскаватора «Хендай Р 170 W-95» сбил мужчину, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Потерпевший оказался на больничной койке, но возмещать ущерб ему никто не собирался. Поскольку водитель официально не был трудоустроен.

Тогда потерпевший обратился за помощью в прокуратуру, которая подала иск об установлении факта трудовых отношений, и о взыскании с виновника ДТП и его работодателя компенсации. Суд обязал ответчиков выплатить потерпевшему почти 140 тысяч рублей. Исполнение судебного решения на контроле надзорного ведомства.

Фото: Артура СМОЛОВА.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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