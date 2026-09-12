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Право
12 Сентября , 06:45

В Уфе инструктор по сноуборду получила 3 года условно за обман ученицы

Советский райсуд Уфы признал виновной в мошенничестве 21-летнюю инструктора по катанию на сноуборде, которая выманила у подростка деньги и вещи на сумму около 840 тысяч рублей, сообщает прокуратура РБ.

В Уфе инструктор по сноуборду получила 3 года условно за обман ученицыВ Уфе инструктор по сноуборду получила 3 года условно за обман ученицы
В Уфе инструктор по сноуборду получила 3 года условно за обман ученицы

Установлено, что с июня 2024 года по октябрь 2025 года инструктор обучала 12-летнюю девочку кататься на сноуборде. За это время она втерлась в доверие к подростку, узнала о материальном положении ее родителей. И начала вымогать у ребенка деньги под различными предлогами.

В основном давила на жалость, рассказывая о своих финансовых трудностях, кредитных и долговых обязательствах, онкологическом заболевании.

Чтобы помочь любимому тренеру, девочка передавала ей деньги, дорогие телефоны, сумки, парфюм, принадлежащие ей самой и родителям. Всего на общую сумму почти 840 тысяч рублей.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил мошенницу к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. А также удовлетворил гражданский иск потерпевших о взыскании причиненного ущерба в полном объеме.

Фото: Артур СМОЛОВ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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