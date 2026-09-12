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Право
12 Сентября , 04:00

В Башкирии у дроппера конфисковали имущество

За преступный перевод криптовалюты в рубли у 18-летнего жителя Сибая конфискован полученный доход и телефон, сообщает прокуратура РБ.

В Башкирии у дроппера конфисковали имуществоВ Башкирии у дроппера конфисковали имущество
В Башкирии у дроппера конфисковали имущество

Вначале городской суд ошрафовал дроппера на 120 тысяч рублей за неправомерный оборот средств платежей. Установлено, что в марте этого года подсудимый переводил чужие деньги на различные счета.

Однако прокуратура не согласилась с решением суда первой инстанции, поскольку не был рассмотрен вопрос о конфискации дохода, полученного фигурантом от преступного перевода из криптовалюты в рубли. А также орудия преступления – телефона.

Верховный суд РБ удовлетворил апелляцию гособвинителя и вынес решение обратить в доход государства полученные подсудимым свыше 160 тысяч рублей и его сотовый.

Фото: иллюстрация прокуратуры РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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