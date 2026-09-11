В Башкирии прокуратура добились погашения долгов по зарплате на 212 миллионов

Благодаря вмешательству прокуратуры Башкирии почти две с половиной тысячи человек получили положенную заработную плату. Долги по зарплате погашены на сумму 212 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

За восемь месяцев года надзорные органы республики выявили более двух тысяч нарушений в сфере оплаты труда. Чтобы исправить ситуацию сотрудники прокуратуры внесли свыше 500 представлений, заявили 460 протестов и объявили 59 предупреждений.

К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 560 должностных лиц. В суд направили 76 заявлений. После прокурорских проверок возбуждено 15 уголовных дел.