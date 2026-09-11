Парня, подталкивающего к самоубийству девочку из Уфы, отправили на нары

Виновным в попытке доведения до самоубийства и в организации заведомо ложных сообщениях об акте терроризма признали 20-летнего жителя Новгородской области.

Парень поссорился во время онлайн-игры с 16-летней жительницей Уфы. После этого обиженный новгородец стал распространять в интернете слухи о девушке и ее семье. С помощью фейковых аккаунтов он от имени уфимки «минировал» социальные объекты. Несколько месяцев он отправлял ее знакомым поддельные интимные фото, а также призывал горожанку свести счеты с жизнью.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, девушка после кибербуллинга попыталась наложить на себя руки.

Злоумышленника в конце прошлого года задержали правоохранители. На днях парню вынесли приговор. Преступник получил 12 лет колонии строгого режима.