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11 Сентября , 06:24

Парня, подталкивающего к самоубийству девочку из Уфы, отправили на нары

Житель Новгородской области получил двенадцать лет лишения свободы.

пресс-служба МВД РБпресс-служба МВД РБ
Фото:пресс-служба МВД РБ

Виновным в попытке доведения до самоубийства и в организации заведомо ложных сообщениях об акте терроризма признали 20-летнего жителя Новгородской области.

Парень поссорился во время онлайн-игры с 16-летней жительницей Уфы. После этого обиженный новгородец стал распространять в интернете слухи о девушке и ее семье. С помощью фейковых аккаунтов он от имени уфимки «минировал» социальные объекты. Несколько месяцев он отправлял ее знакомым поддельные интимные фото, а также призывал горожанку свести счеты с жизнью. 

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, девушка после кибербуллинга попыталась наложить на себя руки.

Злоумышленника в конце прошлого года задержали правоохранители. На днях парню вынесли приговор. Преступник получил 12 лет колонии строгого режима.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
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