В Башкирии глава сельхозкооператива украл урожай ячменя

В краже в особо крупном размере и мошенничестве обвиняют председателя СПК «Канифа» в Хайбуллинском районе.

Как сообщает Следком республики, руководитель подделал документы о выходе из сельхозкооператива двух человек. После этого он фиктивно устроил в СПК новых членов, убедив их вложить в выращивание ячменя 2,3 миллиона рублей.

Осенью председатель взломал ангар СПК и украл 200 тонн урожая, стоимостью 1,6 миллиона рублей. Ячмень он увез в заранее арендованное хранилище и позже реализовал его. Общий ущерб «инвесторам» превысил 3,9 миллиона.

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.