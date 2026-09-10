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Право
10 Сентября , 05:13

В Башкирии глава сельхозкооператива украл урожай ячменя

Вороватого председателя обвиняют сразу по двум статьям уголовного кодекса.

Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

В краже в особо крупном размере и мошенничестве обвиняют председателя СПК «Канифа» в Хайбуллинском районе.

Как сообщает Следком республики, руководитель подделал документы о выходе из сельхозкооператива двух человек. После этого он фиктивно устроил в СПК новых членов, убедив их вложить в выращивание ячменя 2,3 миллиона рублей.

Осенью председатель взломал ангар СПК и украл 200 тонн урожая, стоимостью 1,6 миллиона рублей. Ячмень он увез в заранее арендованное хранилище и позже реализовал его. Общий ущерб «инвесторам» превысил 3,9 миллиона.

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:хайбуллинский район
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