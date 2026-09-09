Житель Башкирии сотрудничал с украинской спецслужбой против России

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что задержанный через зарубежный интернет-мессенджер наладил связь и поддерживал отношения с представителем спецслужбы Украины. И помогал иностранной стороне действовать против безопасности России.

Злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области при содействии коллег из Башкирии. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Статья предусматривает лишение свободы до восьми лет.

В настоящее время следствие устанавливает причастность фигуранта к дополнительным эпизодам преступления и проводит оперативно-разыскные мероприятия.