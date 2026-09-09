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9 Сентября , 12:50

Житель Башкирии сотрудничал с украинской спецслужбой против России

В Пензенской области задержан житель Башкортостана, 2003 года рождения, который сотрудничал на конфиденциальной основе с представителем иностранной спецслужбы, сообщает УФСБ России по РБ.

Фото: скриншот видео УФСБ России по РБ.Фото: скриншот видео УФСБ России по РБ.
Фото: скриншот видео УФСБ России по РБ.

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что задержанный через зарубежный интернет-мессенджер наладил связь и поддерживал отношения с представителем спецслужбы Украины. И помогал иностранной стороне действовать против безопасности России.

Злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области при содействии коллег из Башкирии. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Статья предусматривает лишение свободы до восьми лет.

В настоящее время следствие устанавливает причастность фигуранта к дополнительным эпизодам преступления и проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Оперативная съемка.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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