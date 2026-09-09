В Башкирии задержан поджигатель полицейской машины

Днем 7 сентября во дворе 35-го микрорайона некий злоумышленник заметил полицейскую машину, облил ее горючей жидкостью и поджог. Все свои действия он снимал на телефон. Оперативная группа установила личность поджигателя и задержала.

Как выяснилось, 69-летний местный житель перевел мошенникам 700 тысяч рублей. Те пообещали ему вернуть деньги, если он совершит поджог транспорта правоохранительных органов. Что пенсионер и сделал. К счастью, при этом никто не пострадал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за теракт (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Данная статья предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

Следствие продолжается. В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

«МВД по Республике Башкортостан напоминает: если вам поступают предложения совершить поджог или иное противоправное деяние, нужно незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Согласно закону, лица, сообщившие о готовящихся преступлениях, освобождаются от уголовной ответственности, если способствуют их предотвращению и раскрытию», – предупреждает пресс-служба ведомства.