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Право
7 Сентября , 09:50

В Уфе прошла акция по уничтожению граффити-рекламы наркотиков

В рейде по закрашиванию наркорекламы, организованном полицией, приняли участие сотрудники Центра общественной безопасности и волонтеры-школьники, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Уфе прошла акция по уничтожению граффити-рекламы наркотиковВ Уфе прошла акция по уничтожению граффити-рекламы наркотиков
В Уфе прошла акция по уничтожению граффити-рекламы наркотиков

Сотрудники ЦОБ Октябрьского и Ленинского районов столицы, а также волонтеры «Движения первых» — учащиеся «Центра образования № 10» закрасили более 60 запрещенных надписей, рекламирующих нарковещества. Но предварительно правоохранители зафиксировали указанные там адреса и ссылки, чтобы направить их в Роскомнадзор для блокировки.

«Уничтожать подобные надписи нужно обязательно. Иначе кто-нибудь может заинтересоваться предложением и тогда его жизнь превратится в настоящий ад. Участники нашей антинаркотической акции продолжат свою важную работу и расскажут своим друзьям и знакомым, чем все завершается для распространителей и потребителей наркотиков», — отметила сотрудница Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.

Спикер напомнила, что стражи порядка всегда оперативно реагируют на информацию от неравнодушных граждан, которые сообщают о надписях с рекламой наркосредств и контактами продавцов, которые то и дело появляются на стенах домов и заборах. Такие сигналы никогда не остаются без внимания полиции.

Правоохранители регулярно проводят рейды и призывают людей не оставаться в стороне и активно помогать органам внутренних дел в общей борьбе против наркотиков.

Фото: с сайта МВД по РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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