В Башкирии проверят заготовителей древесины

«Мероприятие организовано в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и направлено на предотвращение и пресечение незаконных рубок, а также привлечение виновных лиц к ответственности», - уточнили в пресс-служба Минлесхоза РБ.

В период проведения акции на дорогах общего пользования, выездах из лесных массивов и на потенциально опасных лесных участках будет организовано круглосуточное патрулирование. Мобильные группы проверят законность заготовки и транспортировки древесины, а также наличие необходимых разрешительных документов у лесопользователей.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ.