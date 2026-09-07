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7 Сентября , 12:59

В Башкирии проверят заготовителей древесины

С 14 сентября по 12 октября 2026 года на территории лесного фонда Башкирии пройдет традиционная межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лес».

«Мероприятие организовано в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и направлено на предотвращение и пресечение незаконных рубок, а также привлечение виновных лиц к ответственности», - уточнили в пресс-служба Минлесхоза РБ.

В период проведения акции на дорогах общего пользования, выездах из лесных массивов и на потенциально опасных лесных участках будет организовано круглосуточное патрулирование. Мобильные группы проверят законность заготовки и транспортировки древесины, а также наличие необходимых разрешительных документов у лесопользователей.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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