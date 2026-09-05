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Право
5 Сентября , 08:36

Жителя Башкирии за убийство жены и тёщи могут отправить на 22 года в колонию

Верховный суд республики провел прения по резонансному уголовному делу в отношении 68-летнего жителя Туймазинского района.

Жителя Башкирии за убийство жены и тёщи могут отправить на 22 года в колониюЖителя Башкирии за убийство жены и тёщи могут отправить на 22 года в колонию
Жителя Башкирии за убийство жены и тёщи могут отправить на 22 года в колонию

Мужчину обвиняют в преступлениях по статьям «убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом» и «умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, Трагедия произошла в мае 2025 года. Пьяный супруг затеял скандал с женой. Он облил женщину и коридор квартиры бензином и поджег помещение. В огне погибли его жена и ее 86-летняя мать, которая из-за возраста и состояния здоровья была малоподвижна и не смогла спастись.

Огонь уничтожил квартиру семьи и нанес серьезный ущерб соседям — собственникам прилегающего жилья причинен вред на сумму более 720 тысяч рублей.

Государственный обвинитель потребовал назначить подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Мария ВЫБЛОВА.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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