Жителя Башкирии за убийство жены и тёщи могут отправить на 22 года в колонию

Мужчину обвиняют в преступлениях по статьям «убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом» и «умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, Трагедия произошла в мае 2025 года. Пьяный супруг затеял скандал с женой. Он облил женщину и коридор квартиры бензином и поджег помещение. В огне погибли его жена и ее 86-летняя мать, которая из-за возраста и состояния здоровья была малоподвижна и не смогла спастись.

Огонь уничтожил квартиру семьи и нанес серьезный ущерб соседям — собственникам прилегающего жилья причинен вред на сумму более 720 тысяч рублей.

Государственный обвинитель потребовал назначить подсудимому наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Мария ВЫБЛОВА.