В Башкирии осудили водителя, погубившего в «нетрезвом» ДТП пассажирку

20 июня прошлого года нетрезвый мужчина за рулем «БМВ» ехал по улице Сельской Богородской Уфы. Он не справился с управлением и совершил наезд на светофор, после чего столкнулся с электроопорой.

В ДТП одна из пяти пассажиров скончалась на месте от полученных травм. Остальные пассажиры получили телесные повреждения и были госпитализированы, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Подсудимый вину признал частично. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 1 миллион 700 тысяч рублей и в пользу двух потерпевших по 700 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.