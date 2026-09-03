В Башкирии мировые судьи перешли на «цифру»

В этом году институт мировых судей в республике отмечает 25 лет со дня образования. Как было сказано на итоговом совещании, за минувшие пять лет этот орган судебной системы рассмотрел почти пять миллионов дел – 85 процентов от общего количества материалов, рассмотренных судами республики. В консолидированный бюджет региона взыскано около четырех миллиардов рублей.

За шесть месяцев текущего года мировые судьи рассмотрели более 319 тысяч дел. В том числе свыше 1,8 тысяч уголовных, более 261 тысячи гражданских, а также 56 тысяч с лишним административных.

Среди уголовных дел преобладают кражи, гражданских – долги по займам и кредитам, административных – неуплата штрафов.

Госпошлина, уплаченная при обращении к мировым судьям, за первое полугодие текущего года составила более 537 миллионов рублей. Сумма госпошлины, присужденной ко взысканию по результатам рассмотрения дел, составила более 18 миллионов рублей. По удовлетворенным искам присуждено к взысканию более 9 миллиардов рублей.

Как отметил в своем докладе Владимир Спеле, для повышения эффективности деятельности мировых судей активно внедряются цифровые технологии. В частности, для извещения участников дела используются электронно-заказные письма и СМС. Также в электронном виде направляются исполнительные документы в службу судебных приставов.

Кроме того, планируется внедрить систему видеоконференцсвязи, что значительно повысит эффективность осуществления правосудия и доступность его гражданам.

В свою очередь премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил Госкомитету по делам юстиции расширить перечень сведений, которые мировые судьи могут запрашивать в электронной форме.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ.