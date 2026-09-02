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2 Сентября , 09:30

В Башкирии пять компаний незаконно выдавали займы

С начала года в республике выявлено пять нелегальных кредиторов, офисы которых располагались в Уфе, Туймазах и Белебее, сообщает пресс-служба Отделения Башкортостан Банка России.

В Башкирии пять компаний незаконно выдавали займыВ Башкирии пять компаний незаконно выдавали займы
В Башкирии пять компаний незаконно выдавали займы

Компании позиционировали себя кредитными потребительскими кооперативами и ломбардом, и незаконно выдавали гражданам займы. Хотя не числятся в официальных реестрах Банка России, а значит они не получили разрешение на оказание финансовых услуг в нашей стране.

«Проверить легальность работы финансовой организации можно в справочнике на сайте регулятора. Если компании там нет, скорее всего, она работает вне закона и иметь с ней дела опасно. Например, нелегальные кредиторы могут начислять заемщику завышенные проценты за пользование займом или в буквальном смысле выбивать долги в случае просрочки», – пояснил ситуацию заместитель управляющего Отделением Банка России по Башкортостану Наиль Габидуллин.

С января по июнь текущего года по стране уже выявлено 2,9 тысячи подобных организаций с признаками нелегальной деятельности. В основном это черные кредиторы и финансовые пирамиды.

Список компаний-нелегалов размещен на сайте Банка России. Он регулярно актуализируется, чтобы граждане сверялись с ним при выборе финансовой компании.

Фото: иллюстрация с сайта cbr.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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