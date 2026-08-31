Участник СВО из Башкирии, лишился денег, оставив у родни банковскую карту

Карту мужчина, отправляясь на передовую, оставил у брата — жителя села Верхние Киги Кигинского района. Тот, зачем-то, показал ее своим домочадцам, и настрого запретил трогать, после чего спрятал, как ему показалось, в надежном месте.

Спустя время боец, обеспокоенный регулярными списаниями средств со счета, позвонил родственнику. После этого брат отправился в банк, где узнал, что с карты списали 750 тысяч рублей.

Как оказалось, деньги украла 53-летняя сожительница сельчанина, которая видела, куда он спрятал карту. Женщину задержали полицейские. По факту кражи возбуждено уголовное дело.