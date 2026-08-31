+11 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegram
Право
31 Августа , 05:15

Участник СВО из Башкирии, лишился денег, оставив у родни банковскую карту

Сбережения бойца подворовывала сожительница брата, сообщает пресс-служба МВД республики.

Вадим АНДРЕЕВВадим АНДРЕЕВ
Фото:Вадим АНДРЕЕВ

Карту мужчина, отправляясь на передовую, оставил у брата — жителя села Верхние Киги Кигинского района. Тот, зачем-то, показал ее своим домочадцам, и настрого запретил трогать, после чего спрятал, как ему показалось, в надежном месте.

Спустя время боец, обеспокоенный регулярными списаниями средств со счета, позвонил родственнику. После этого брат отправился в банк, где узнал, что с карты списали 750 тысяч рублей.

Как оказалось, деньги украла 53-летняя сожительница сельчанина, которая видела, куда он спрятал карту. Женщину задержали полицейские. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:кигинский район
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru