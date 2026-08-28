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28 Августа , 11:35

МВД Башкирии: В Сети размещен фейк от имени ведомства

МВД по Республике Башкортостан опровергает недостоверную информацию, размещенную в одном из телеграм-каналов.

МВД Башкирии: В Сети размещен фейк от имени ведомстваМВД Башкирии: В Сети размещен фейк от имени ведомства
МВД Башкирии: В Сети размещен фейк от имени ведомства

Злоумышленники запустили в Сеть фальшивое сообщение о задержании группы наводчиков, якобы готовивших удары по складам российского маркетплейса.

При этом распространяемые материалы содержат грубые признаки подделки. Авторы фейка сгенерировали видео, имитирующее комментарий начальника Отдела информации и общественных связей башкирской полиции Максима Родионова.

«Рекомендуем журналистам и представителям блогосферы использовать только достоверные источники и перед распространением тщательно проверять факты на соответствие действительности. А за официальной информацией по линии МВД – обращаться в пресс-службу ведомства», – прокомментировали нашему изданию ситуацию в Отделе информации и общественных связей МВД по РБ.

Фото: МВД по РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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