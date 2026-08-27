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27 Августа , 10:29

В Уфе директора фирмы оштрафовали на миллион рублей за сокрытие доходов

Из-за нечистого на руку руководителя в бюджет не поступило более 18 миллионов.

Вадим АНДРЕЕВВадим АНДРЕЕВ
Фото:Вадим АНДРЕЕВ

Виновным в сокрытии денежных средств организации от уплаты налогов, сборов и страховых взносов признали директора строительной компании в Уфе.

Как сообщает республиканский Следком, в 2022–2023 годах мужчина, вместо того, чтобы погасить недоимку по налогам, скрыл денежные средства организации, используя схему расчета с контрагентами через третьих лиц. Бюджет из-за этого недополучил 18 миллионов рублей.

По решению суда директора оштрафовали на миллион рублей. На спецтехнику фирмы наложили арест. Часть задолженности по налогам предприниматель погасил.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
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