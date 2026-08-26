+23 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Право
26 Августа , 07:15

В Уфе два подростка за групповой грабёж получили срок

Кировский районный суд столицы вынес приговор двум 16-летним фигурантам за хищение заказов из пунктов выдачи маркетплейса, сообщает прокуратура республики.

В Уфе два подростка за групповой грабеж получили срокВ Уфе два подростка за групповой грабеж получили срок
В Уфе два подростка за групповой грабеж получили срок

Установлено, что в октябре прошлого года несовершеннолетние злоумышленники с аккаунтов, зарегистрированных на третьих лиц, заказывали в маркетплейсе сотовые телефоны. Получив телефоны в пунктах выдачи заказов, они сбегали, не оплатив товар.

Таким образом торговой площадке был причинен ущерб на сумму более 250 тысяч рублей. Гаджеты подростки потом продали, а вырученные деньги потратили на свои «хотелки». В отношении обоих возбуждено уголовное дело за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Данная статья предусматривает срок до семи лет реального лишения свободы.

Подсудимые свою вину признали. Суд учел позицию гособвинителя и назначил наказание: одному два года, второму два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на год и полтора соответственно. Можно сказать, отделались начинающие грабители легким испугом. Но биографию, конечно, подпортили навсегда.

Фото: иллюстрация со страницы vk.ru/public.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru