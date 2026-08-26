В Уфе два подростка за групповой грабеж получили срок

Установлено, что в октябре прошлого года несовершеннолетние злоумышленники с аккаунтов, зарегистрированных на третьих лиц, заказывали в маркетплейсе сотовые телефоны. Получив телефоны в пунктах выдачи заказов, они сбегали, не оплатив товар.

Таким образом торговой площадке был причинен ущерб на сумму более 250 тысяч рублей. Гаджеты подростки потом продали, а вырученные деньги потратили на свои «хотелки». В отношении обоих возбуждено уголовное дело за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Данная статья предусматривает срок до семи лет реального лишения свободы.

Подсудимые свою вину признали. Суд учел позицию гособвинителя и назначил наказание: одному два года, второму два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на год и полтора соответственно. Можно сказать, отделались начинающие грабители легким испугом. Но биографию, конечно, подпортили навсегда.

Фото: иллюстрация со страницы vk.ru/public.