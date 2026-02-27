В Уфе будут судить владелицу батута, на котором пострадали дети

ЧП с опрокидыванием батута с детьми произошло в столице Башкирии в августе прошлого года. От сильного порыва аттракцион перевернулся. Девочки трех и пяти лет получили травмы.

По сообщение прокуратуры республики, надувную горку предприниматель из Белебея установила на детской площадке без разрешения властей Уфы. Несмотря на ветреную погоду, женщина не остановила работу аттракциона, а саму горку эксплуатировала с нарушениями.

Владелицу батута обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время ее ждет суд.