В Башкирии подвели итоги работы МВД за 2025 год

Глава республики Радий Хабиров принял участие в заседании Госсобрания – Курултая РБ, на котором обсудили итоги деятельности регионального МВД за прошлый год.

Как отметил министр внутренних дел по Башкортостану генерал-майор полиции Александр Воронежский, сотрудники ведомства раскрыли около 20,5 тысячи преступных деяний, в том числе 5 тысяч тяжких и особо тяжких, а также более 800 преступлений прошлых лет.

Общая преступность в регионе сократилась на четыре процента. Меньше стало и фактов причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж всех форм собственности. Снизился массив уличной, рецидивной, бытовой, преступности, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

Особое внимание ведомство уделяет противодействию правонарушениям с использованием информационных технологий. Благодаря предпринятым мерам удалось сократить количество правонарушений в интернете и размер причиненного гражданам ущерба на 0,7 млрд рублей. 

Также участники совещания обсудили тему предупреждения деструктивного поведения в молодежной среде и в образовательных учреждениях. Радий Хабиров сообщил о мерах, которые предприняты в республике по профилактике противоправных действий молодежи и усилению охраны школ. 

Глава Башкирии выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за эффективную работу, отметив, что республиканское правительство продолжит оказывать содействие сотрудникам полиции по всем направлениям. 

Фото с сайта glavarb.ru.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
