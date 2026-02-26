В Башкирии бухгалтер районного отдела полиции украла 22 миллиона рублей

Бывшего главного бухгалтера отдела полиции Салаватского района признали виновной в присвоении, совершенном в особо крупном размере.

Женщина завышала себе выплаты по зарплате, а также перечисляла под видом зарплаты деньги своим знакомым, которые не работали в отделе. Следственный комитет республики сообщает, что с 2019 по 2023 год главный бухгалтер похитила таким способом более 22 миллионов рублей.

На суде преступницу приговорили к пяти годам колонии общего режима, но отбывание наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Виновницу обязали возместить ущерб, а также оштрафовали ее на 200 тысяч рублей.