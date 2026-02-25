В Башкирии «золотой гаишник» получил 18 лет строгой колонии

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, в получении должностным лицом взятки в значительном размере в составе орггруппы, а также в покушении на взяточничество, в мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Бывший начальник РЭО республиканской ГАИ приговорен к 18-ти с половиной годам строгой колонии с ограничением свободы на год, и штрафу в размере 2,5 млн рублей. Он также лишен специального звания «подполковник полиции» и ему запрещено в течении девяти лет занимать должности в правоохранительных органах.

Остальным сотрудникам Госавтоинспекции суд назначил срок лишения свободы от 12 лет до 17 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год каждому. А также со штрафами в размере от 300 тыс. рублей до 2,5 млн рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком от 5 до 9 лет. Кроме того, подсудимые лишены специальных званий. Все семеро были взяты под стражу в зале суда.

Прокуратура республики выявила факты приобретения руководителем МРЭО и его заместителем дорогостоящего имущества на неподтвержденные доходы. Суд удовлетворил прокурорские иски и обратил в доход государства имущество и денежные средства подсудимых на общую сумму более 45 млн рублей. Также в федеральную казну переданы семь объектов недвижимости и транспортных средств.

Напомним, что руководитель МРЭО создал сообщество из числа подчиненных. С 2014 по 2020 годы подельники, действуя по схеме и в рамках строгой иерархии, получали взятки (от 4,5 тыс. до 45 тыс. рублей) от граждан, которым помогали получать водительские права без фактической проверки уровня знаний и навыков вождения.

Деньги соучастникам на банковские счета родственников переводили посредники – сотрудники автошкол и близкие знакомые. Всего установлено 54 таких факта. Общая сумма взяток составила почти 1,2 млн рублей. Посредники и взяткодатели также привлечены к уголовной ответственности.

Во время прений сторон в суде гособвинение запрашивало главному фигуранту громкого дела Ильдусу Шайбакову, которого СМИ прозвали «золотым гаишником», 23 года колонии и штраф в размере 5 млн рублей.