В Башкирии задержан начальник городской полиции

Установлено, что в декабре 2023 года руководитель городского отделения внутренних дел, 1981 года рождения, потребовал от подчиненных организовать сбор денег из начисленных им премий. Опасаясь негативных последствий по службе, сотрудники полиции приказ начальника выполнили и передали ему 165 тысяч рублей.

Следком республики на основании переданных МВД и УФСБ материалов в отношении полковника полиции возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий.

«Руководством МВД по Республике Башкортостан назначено проведение служебной проверки. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», – сообщает пресс-служба региональной полиции.

Нефтекамский межрайонный следственный отдел СКР уже предъявил обвинение задержанному.

Следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и причастность фигуранта к другим эпизодам противоправной деятельности.