В Башкирии изменят порядок предоставления бесплатной земли льготникам

«Законопроект дает гражданам, имеющим право на бесплатную землю, возможность самостоятельно образовывать земельные участки. При выборе участка нужно будет соблюсти ряд условий. Это должна быть земля в границах населенного пункта и в территориальной зоне, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Образование участка должно соответствовать градостроительной документации и правилам землепользования и застройки. Затем гражданину нужно будет обратиться с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в Минземимущества республики либо в уполномоченный орган местного самоуправления. Решение о предварительном согласовании станет основанием для бесплатного выделения земли. – рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Самостоятельный поиск участка с оформлением необходимых документов будет правом, а не обязанностью. Отмечается, что для тех, кто не захочет заниматься этим вопросом самостоятельно, с принятием закона ничего не изменится: у них останется возможность получить выделенный им земельный участок либо единовременную денежную выплату.

По данным Минземимущества РБ, по состоянию на 1 января 2026 года на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, состоят 16 098 граждан. Это многодетные семьи (10 434), граждане, нуждающиеся в жилых помещениях (2 823), семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (1 665), участники СВО и члены семей погибших участников СВО (626), молодые семьи (531), работники бюджетной сферы (19). При этом 80% состоящих в очереди граждан относятся к Уфе и уфимской агломерации.

