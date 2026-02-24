0 °С
Право
24 Февраля , 13:24

В Башкирии изменят порядок предоставления бесплатной земли льготникам

На очередном пленарном заседании Госсобрания Башкирии депутаты планируют внести соответствующие изменения в законодательство. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

«Законопроект дает гражданам, имеющим право на бесплатную землю, возможность самостоятельно образовывать земельные участки. При выборе участка нужно будет соблюсти ряд условий. Это должна быть земля в границах населенного пункта и в территориальной зоне, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Образование участка должно соответствовать градостроительной документации и правилам землепользования и застройки. Затем гражданину нужно будет обратиться с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в Минземимущества республики либо в уполномоченный орган местного самоуправления. Решение о предварительном согласовании станет основанием для бесплатного выделения земли. – рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Самостоятельный поиск участка с оформлением необходимых документов будет правом, а не обязанностью. Отмечается, что для тех, кто не захочет заниматься этим вопросом самостоятельно, с принятием закона ничего не изменится: у них останется возможность получить выделенный им земельный участок либо единовременную денежную выплату.

По данным Минземимущества РБ, по состоянию на 1 января 2026 года на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, состоят 16 098 граждан. Это многодетные семьи (10 434), граждане, нуждающиеся в жилых помещениях (2 823), семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (1 665), участники СВО и члены семей погибших участников СВО (626), молодые семьи (531), работники бюджетной сферы (19). При этом 80% состоящих в очереди граждан относятся к Уфе и уфимской агломерации.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
