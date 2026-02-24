Радий Хабиров: «Считаю Амину Шафикову очень порядочным человеком»

Он сообщил, что с болью и непониманием воспринял арест министра. Глава региона назвал очень тяжелой и непонятной и ситуацию с выбором меры пресечения в виде ареста для женщины и матери, у которой есть несовершеннолетний ребенок.

— Она — очень порядочный человек и эффективный министр, — заметил Радий Хабиров. — Годы ее работы на посту министра — это период расцвета нашей культуры, ее институтов, инфраструктуры.

— Я всегда исхожу из того, что следствие разберется, а суд вынесет справедливое решение, но уже сейчас готов подписать любое ходатайство о смягчении наказания, — сказал глава республики. Он попросил правительство связаться с семьей Амины Шафиковой и оказать ей необходимую помощь.

Фото: Евгений СОКОЛОВ.