Пенсионерка из Уфы получила шесть лет за убийство сына

На шесть лет и два месяца отправится в колонию 68-летняя жительница Уфы, расправившаяся с собственным сыном в августе прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитет Башкирии, женщина поссорилась с сыном, который, будучи в подпитии затеял решать квартирный вопрос. Пенсионерка, не сойдясь во мнении по поводу продажи квартиры, схватила кухонный нож и четырежды ударила им родственника.

Мужчина от полученных ран скончался. Его мать признали виновной в убийстве. Отбывать наказание уфимка будет в колонии общего режима.