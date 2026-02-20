0 °С
Право
20 Февраля , 11:30

В Стерлитамаке малолетние хулиганы, нападавшие на сверстников, получили условку

Осуждённые сразу по трем статьям уголовного кодекса подростки остались на свободе.

пресс-служба Следственного комитета РБ
Фото: пресс-служба Следственного комитета РБ

В хулиганстве, разбойном нападении и вымогательстве признали виновными трех юных жителей Стерлитамака.

Как сообщает пресс-служба республиканского Следкома, парни 15 и 16 лет несколько месяцев нападали на улице на сверстников и избивали их. У некоторых своих жертв юноши вымогали деньги.

После задержания подростков поместили под домашний арест, но и под арестом они с помощью мессенджеров вымогали деньги у потерпевших. Один из обвиняемых назначил встречу со знакомым у себя дома и отобрал у него телефон, угрожая ножом.

Суд назначил разбойникам «суровое наказание» — от трех до четырех лет лишения свободы условно.  После такого перевоспитания преступники еще несколько лет будут находиться на испытательном сроке.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
