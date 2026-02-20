0 °С
Право
20 Февраля , 12:00

Радий Хабиров: Рост агрессии среди молодёжи требует особого внимания

Глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание антитеррористической комиссии региона, на котором участники обсудили профилактические меры по защите молодежи от влияния деструктивного контента.

Руководитель региона выразил обеспокоенность тем, что растет число молодых людей, которые агрессивно настроены к окружающим. О том, что ситуация требует скорейшего вмешательства, говорят недавние инциденты в образовательных учреждениях республики.

«Значит, той работы, которая проводится с учащимися и студентам, недостаточно. Необходимо повысить уровень профессиональной подготовки специалистов, ответственных за работу с молодежью. Пересмотреть критерии, по которым оценивается эффективность работы руководителей образовательных учреждений. А результат их деятельности по противодействию идеологии терроризма дополнить стимулирующими мерами», — выступил с предложением глава республики.

Радий Хабиров особенно подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно не замалчивать и не закрывать глаза на случаи девиантного поведения учащихся. Эта тема поднималась во время встречи главы региона с директорами школ, которая прошла на днях.  

«Главное — профилактика и выявление деструктивного поведения. Этой работой должны заниматься не только руководители школ, но и заместители директоров по воспитательной работе», — подчеркнул Радий Хабиров. 

Кроме того, участники совещания обсудили тему охраны образовательных учреждений. Было принято решение усовершенствовать систему на республиканском уровне. И привлечь к этой работе высококвалифицированных специалистов.

Фото с сайта glavarb.ru.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
