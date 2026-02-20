Радий Хабиров: Рост агрессии среди молодёжи требует особого внимания

Руководитель региона выразил обеспокоенность тем, что растет число молодых людей, которые агрессивно настроены к окружающим. О том, что ситуация требует скорейшего вмешательства, говорят недавние инциденты в образовательных учреждениях республики.

«Значит, той работы, которая проводится с учащимися и студентам, недостаточно. Необходимо повысить уровень профессиональной подготовки специалистов, ответственных за работу с молодежью. Пересмотреть критерии, по которым оценивается эффективность работы руководителей образовательных учреждений. А результат их деятельности по противодействию идеологии терроризма дополнить стимулирующими мерами», — выступил с предложением глава республики.

Радий Хабиров особенно подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно не замалчивать и не закрывать глаза на случаи девиантного поведения учащихся. Эта тема поднималась во время встречи главы региона с директорами школ, которая прошла на днях.

«Главное — профилактика и выявление деструктивного поведения. Этой работой должны заниматься не только руководители школ, но и заместители директоров по воспитательной работе», — подчеркнул Радий Хабиров.

Кроме того, участники совещания обсудили тему охраны образовательных учреждений. Было принято решение усовершенствовать систему на республиканском уровне. И привлечь к этой работе высококвалифицированных специалистов.

Фото с сайта glavarb.ru.