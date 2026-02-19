0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Право
19 Февраля , 23:35

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Алану Марзаеву — 13 лет колонии

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию и.о. заместителя премьер-министра республики Алана Марзаева.

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Алану Марзаеву — 13 лет колонии
Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Алану Марзаеву — 13 лет колонии

Сегодня Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Алану Марзаеву, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Приговор Ленинского районного суда предусматривает наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки, — что составляет 561 миллион рублей. Подсудимый получил 12-летний запрет на госслужбу.

Алан Марзаев вину не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: объединенная пресс-служба судов региона.

Автор: Надежда РОМАНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru