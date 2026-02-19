Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Алану Марзаеву — 13 лет колонии

Сегодня Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Алану Марзаеву, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Приговор Ленинского районного суда предусматривает наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки, — что составляет 561 миллион рублей. Подсудимый получил 12-летний запрет на госслужбу.

Алан Марзаев вину не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: объединенная пресс-служба судов региона.