В Башкирии 20-летний парень за экстремистские призывы получил 4 года колонии

Следствие установило, что в феврале прошлого года житель Ишимбая публично размещал в популярном мессенджере видеосообщения, в которых призывал к деятельности против вооруженных сил, территориальной целостности и безопасности российского государства.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, фигурант обращался к жителям Украины и других недружественных России стран, а также ко всем пользователям мессенджера, с призывами стать членами ВСУ.

Его преступная деятельность была пресечена в ходе совместной работы следователями СК и оперативниками МВД республики.

На суде обвиняемый вину признал частично. По его словам, он подписался на один из чатов, где в течение двух лет общался с другими участниками, поддерживал Украину и был против СВО, пока его не задержали. Но при этом он «никого ни к чему не призывал». Однако попытка отбиться от суровой уголовной статьи фигуранту не помогла.

«За осуществление деятельности, направленной против безопасности государства законодательством предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до семи лет. Уголовная ответственность за совершение указанных преступлений наступает с 16-ти лет», – предупреждает Следственное управление.

Фото Артура СМОЛОВА.